Нобоа сравнил Дзюбу и Азмуна
Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа, который ранее выступал за "Зенит", поделился мнением о нападающих петербургского клуба Сердаре Азмуне и Артеме Дзюбе.
"Это разные футболисты. Нельзя сказать, кто лучше, кто хуже. Но для меня как для опорного полузащитника лучше Азмун, чем Дзюба. Он часто забегает в открытые зоны. Можно сказать, что я могу закрыть глаза и все равно знаю, куда он побежит и куда надо ему отдать. Азмун сейчас - лучший нападающий РПЛ. Он может играть в топовом европейском клубе", - приводит слова Нобоа Sport24.
В нынешнем сезоне 32-летний Дзюба провел 28 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал семь результативных передач. На счету 26-летнего Азмуна 13 забитых мячей и пять голевых передач в 24 поединках.
Не пропустите: Дзюба хочет побить рекорд Кержакова. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Российский тренер Байдачный вернется к работе спустя 9 лет: назван клуб
-
Нобоа сравнил Дзюбу и Азмуна
-
Сборная Украины назвала заявку на матч с Францией в отборе ЧМ-2022
-
"Фиорентина" Кокорина назвала имя нового главного тренера
-
"Ювентус" хочет пригласить Зидана. Тренер заинтересован в работе
-
Два игрока "Тамбова" подозреваются в ставках на матчи
-
"Ливерпуль" и "Ювентус" поборются за защитника "Реала"
-
В "Беневенто" приняли решение по Гайчу, который арендован у ЦСКА
-
Жена Карпина рассказала о самом ужасном сообщении, полученном в социальных сетях
-
Соболев рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА
-
Экс-форвард "Локомотива" Фарфан вернулся в родной клуб
-
"Ливерпуль" впервые в своей истории стал чемпионом Уругвая
-
"Шахтер" вступил в борьбу за талантливого бразильца, которым интересуются "Ювентус" и "Манчестер Сити"
-
Главный тренер сборной Нидерландов назвал примерные сроки возвращения ван Дейка
-
"Барселона" хочет продать 6 игроков летом
-
"Спартак" показал, как Зобнин, Крал и Понсе восстанавливаются после травм
-
Йоахим Лев хочет возглавить "Реал"
-
"Лацио" намерен избавиться от форварда сборной Косово
-
"Милан" нацелился на французского вратаря
-
Главные новости дня: 23 марта