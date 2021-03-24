Нобоа сравнил Дзюбу и Азмуна

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Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа, который ранее выступал за "Зенит", поделился мнением о нападающих петербургского клуба Сердаре Азмуне и Артеме Дзюбе.

"Это разные футболисты. Нельзя сказать, кто лучше, кто хуже. Но для меня как для опорного полузащитника лучше Азмун, чем Дзюба. Он часто забегает в открытые зоны. Можно сказать, что я могу закрыть глаза и все равно знаю, куда он побежит и куда надо ему отдать. Азмун сейчас - лучший нападающий РПЛ. Он может играть в топовом европейском клубе", - приводит слова Нобоа Sport24.

В нынешнем сезоне 32-летний Дзюба провел 28 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал семь результативных передач. На счету 26-летнего Азмуна 13 забитых мячей и пять голевых передач в 24 поединках.

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