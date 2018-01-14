Нобоа: "В Лиге Европы много фаворитов, не только "Зенит"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа оценил шансы команды на победу в Лиге Европы, в 1/16 которой его команда сыграет с "Селтиком".

"Конечно, мы хорошо знаем "Селтик". Они здорово выглядят в атаке, мощно прессингуют и почти не проигрывают дома. Будем детально готовиться к ним на сборах. Нам нужно их побеждать. Можно ли "Зенит" назвать в числе фаворитов Лиги Европы? Честно? Много команд-фаворитов, не только "Зенит". Поэтому нужно выкладываться во всех играх до конца и продвигаться за шаг за шагом", - приводит слова Нобоа официальный сайт клуба.

Первый матч "Селтик" - "Зенит" состоится 15 февраля. Ответный поединок "Зенит" - "Селтик" пройдет 22 февраля.

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