Нобоа: "В "Ростове" все испортили"

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Нобоа: "В "Ростове" все испортили"Полузащитник питерского "Зенита" Кристиан Нобоа высказался о финансовом неблагополучии своего бывшего клуба - "Ростова".

"Что, кроме финансовой нестабильности, помешало "Ростову" стать одним из сильнейших в Премьер-Лиге? Больше ничего. Остальное все было: тренер, игроки. Строился новый стадион. Жаль. Я уже сказал, мы были одной семьей. Но, вот видите, испортили все", - цитирует 32-летнего хавбека Советский спорт.

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