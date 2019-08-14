Нобоа: "В Сочи рядом море и казино, но надо оставаться профессионалом"

Теги фк сочикристиан нобоа

Нобоа: "В Сочи рядом море и казино, но надо оставаться профессионалом"

Новичок "Сочи" Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от жизни в курортном городе, куда он перебрался из Санкт-Петербурга.

"В Сочи приятный для меня климат. Как в моём родном городе. Там всегда 33 градуса тепла, а в Сочи 28-30. Всегда солнце и очень тепло - для меня это супер. Очень удобный климат и для тренировок. С самим городом я пока особо не успел познакомиться. Только начинаю гулять и смотреть по сторонам.

Понимаю, что всегда должен оставаться профессионалом. Есть твоя работа: игры, тренировки, режим. Но в свободное время можешь делать всё, что хочешь. В Сочи всё рядом: море, казино, но надо оставаться профессионалом и понимать, когда нельзя отвлекаться, а когда можно", - сказал Нобоа.

34-летний эквадорец перешёл из "Зенита" в "Сочи" за 500 тысяч евро и заключил с южанами контракт до лета 2021 года.

Не пропустите: Дзюба сделал выбор между Кокориным и Мамаевым. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 13 августа

Главные новости дня: 13 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 5 13
2 Ростов Ростов 5 11
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5 10
4 Краснодар Краснодар 5 10
5 Арсенал Тула Арсенал Тула 5 10
6 Локомотив Москва Локомотив Москва 5 10
7 Спартак Москва Спартак Москва 5 8
8 Рубин Рубин 5 7
9 Урал Урал 5 7
10 Ахмат Ахмат 5 6
11 Динамо Москва Динамо Москва 5 5
12 Тамбов Тамбов 5 4
13 Уфа Уфа 5 4
14 Крылья Советов Крылья Советов 5 3
15 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 5 2
16 Оренбург Оренбург 5 1
Полная таблица

топ-5 тегов