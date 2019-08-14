Нобоа: "В Сочи рядом море и казино, но надо оставаться профессионалом"

Новичок "Сочи" Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от жизни в курортном городе, куда он перебрался из Санкт-Петербурга.

"В Сочи приятный для меня климат. Как в моём родном городе. Там всегда 33 градуса тепла, а в Сочи 28-30. Всегда солнце и очень тепло - для меня это супер. Очень удобный климат и для тренировок. С самим городом я пока особо не успел познакомиться. Только начинаю гулять и смотреть по сторонам.

Понимаю, что всегда должен оставаться профессионалом. Есть твоя работа: игры, тренировки, режим. Но в свободное время можешь делать всё, что хочешь. В Сочи всё рядом: море, казино, но надо оставаться профессионалом и понимать, когда нельзя отвлекаться, а когда можно", - сказал Нобоа.

34-летний эквадорец перешёл из "Зенита" в "Сочи" за 500 тысяч евро и заключил с южанами контракт до лета 2021 года.

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