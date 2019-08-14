Нобоа: "В Сочи рядом море и казино, но надо оставаться профессионалом"
Новичок "Сочи" Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от жизни в курортном городе, куда он перебрался из Санкт-Петербурга.
"В Сочи приятный для меня климат. Как в моём родном городе. Там всегда 33 градуса тепла, а в Сочи 28-30. Всегда солнце и очень тепло - для меня это супер. Очень удобный климат и для тренировок. С самим городом я пока особо не успел познакомиться. Только начинаю гулять и смотреть по сторонам.
Понимаю, что всегда должен оставаться профессионалом. Есть твоя работа: игры, тренировки, режим. Но в свободное время можешь делать всё, что хочешь. В Сочи всё рядом: море, казино, но надо оставаться профессионалом и понимать, когда нельзя отвлекаться, а когда можно", - сказал Нобоа.
34-летний эквадорец перешёл из "Зенита" в "Сочи" за 500 тысяч евро и заключил с южанами контракт до лета 2021 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|5
|13
|2
|Ростов
|5
|11
|3
|ЦСКА Москва
|5
|10
|4
|Краснодар
|5
|10
|5
|Арсенал Тула
|5
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|6
|Локомотив Москва
|5
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|7
|Спартак Москва
|5
|8
|8
|Рубин
|5
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|9
|Урал
|5
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|10
|Ахмат
|5
|6
|11
|Динамо Москва
|5
|5
|12
|Тамбов
|5
|4
|13
|Уфа
|5
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|5
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|5
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|5
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