Нобоа в стартовом составе "Зенита" на матч с "Уфой" впервые за четыре месяца

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Нобоа в стартовом составе "Зенита" на матч с "Уфой" впервые за четыре месяца

Главные тренеры "Уфы" и "Зенита" опубликовали стартовые составе на матч 19-го тура РПЛ, который состоится сегодня, 10 марта, в Петербурге.

С первых минут в составе сине-бело-голубых выйдет полузащитник Кристиан Нобоа, который из-за травмы не играл с августа. 

"Зенит": Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Нобоа, Кузяев, Барриос, Дзюба, Азмун, Ригони.

"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Йокич, Неделчару, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун, Бизяк

Матч начнется в 16:30 (мск).

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