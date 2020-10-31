Нобоа верит в выход "Зенита" в плей-офф Лиги Чемпионов
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа высказался о перспективах "Зенита" в групповом этапе Лиги Чемпионов.
Напомним, что "сине-бело-голубые" стартовали с поражений от "Брюгге" и дортмундской "Боруссии", впереди - домашний матч против "Лацио".
"Зенит" всегда стремится показывать хороший футбол, но высокий уровень мешают показывать травмы и усталость. Уверен, у "Зенита" всё будет хорошо! Я думаю, они выйдут в плей-офф Лиги Чемпионов. У "Зенита" хороший тренер, хорошие футболисты. Лига Чемпионов только начинается, вся борьба впереди, и я думаю, "Зенит" выйдет в плей-офф", - сказал Нобоа.
Эквадорец выступал за "Зенит" с 2017 по 2019 год.
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