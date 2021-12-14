Нобоа высказался о том, что "Сочи" называли "фарм-клубом" "Зенита"

Фото: инстаграм Нобоа/Автор неизвестен

Эквадорский хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа поделился мнением о первой части сезона команды в Российской Премьер-Лиге.

– "Сочи" в тройке лидеров по итогам первой части чемпионата. Это круто.

– Конечно, это круто, тем более для клуба. Но у нас еще 12 игр впереди. Нужно быть готовыми к играм в сборной, хорошо тренироваться. Это футбол, посмотрим.

– Какой потолок у "Сочи", задача?

– В том году мы закончили пятыми. У нас хорошее руководство, тренер и команда. Мы думали, почему мы не закончили четвертыми, третьими. Почему нет? Мы можем, у нас хорошая команда.

– В этом году вы обыграли "Зенит".

– Да.

– Теперь ты чувствуешь, что все разговоры про фарм-клуб снялись?

– Всегда было такое. Когда играл за "Рубин", выигрывали у "Ростова", когда играл за "Ростов", побеждали "Зенит", теперь за "Сочи". Когда ты играешь, хочешь всегда выигрывать. Это футбол.

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