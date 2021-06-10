Нобоа вызван в сборную Эквадора на Кубок Америки-2021

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Нобоа вызван в сборную Эквадора на Кубок Америки-2021Фото: инстаграм Нобоа

Сборная Эквадора назвала заявку на Кубок Америки-2021.

Отметим, что вызов в сборную получил хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа.

Фото: твиттер сборной Эквадора

На групповом этапе Кубка Америки Эквадор сыграет против Перу, Венесуэлы, Бразилии и Колумбии.

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