Нобоа вызван в сборную Эквадора на Кубок Америки-2021
Фото: инстаграм Нобоа
Сборная Эквадора назвала заявку на Кубок Америки-2021.
Отметим, что вызов в сборную получил хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа.
Фото: твиттер сборной Эквадора
На групповом этапе Кубка Америки Эквадор сыграет против Перу, Венесуэлы, Бразилии и Колумбии.
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