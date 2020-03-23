Нобоа ярко высказался о Кокорине

Хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа рассказал, что думает о результатах нападающего "Зенита" Александра Кокорина, который в 4 матчах забил 3 гола в РПЛ.

"Хороший нападающий. Каждый день на тренировках он просто не опускается ниже своего уровня. Постоянно выкладывается на сто процентов. В каждом моменте старается забить. Поэтому когда такой футболист играет за твою команду, ты чувствуешь, что он обязательно поможет", - сказал полузащитник.

Кокорин перешел в "Сочи" этой зимой на правах аренды до лета 2020 года.

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