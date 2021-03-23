Нобоа заявил, что у Кокорина лучший удар среди всех футболистов, с которыми он играл

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Хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа назвал игрока с лучшим ударом среди всех футболистов, с которыми он играл в одной команде.

"Именно удар — у Кокорина. Очень плотный с обеих ног. Он просто делает шаг в сторону и может попасть откуда угодно", — приводит слова Нобоа "Sport24".

Напомним, Кокорин выступал за "Сочи" в сезоне 2019/2020 РПЛ. За 10 матчей форвард смог забить 7 голов. В текущем сезоне россиянин выступает за итальянскую "Фиорентину", но голевыми действиями пока не отметился.