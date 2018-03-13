Ночерино: "Буффон - это Марадона среди вратарей"

Бывший хавбек туринского "Ювентуса" Антонио Ночерино высоко отозвался о голкипере "бьянконери" Джанлуиджи Буффоне.

"Для меня Буффон - это Марадона среди вратарей. На протяжении последних 20-25 лет он является лучшим в мире на своей позиции. Я расстроен, что вскоре Джиджи завершит карьеру. Не знаю всей ситуации внутри "Ювентуса", но надеюсь, что ещё сезон он отыграет" - приводит слова Ночерино Goal.com.

Напомним, что 40-летний Буффон принял решение повесить перчатки на гвоздь летом 2018 года.

Не пропустите: Анчелотти: "Удивлюсь больше, если Буффон решит закончить карьеру". | http://soccernews.ru