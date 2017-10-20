Ньоэре признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Форвард "Стяуа" Арлем Ньоэре признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает официальный твиттер УЕФА.
29-летний француз стал победителем голосования болельщиков, набрав 64 процента голосов. В борьбе за награду он опередил полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони и вратаря АЕК Янниса Анестиса.
Стоит отметить, что Ньоэре забил два гола в ворота "Хапоэля Беэр-Шевы" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
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