Форвард "Стяуа" Арлем Ньоэре признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает официальный твиттер УЕФА.

29-летний француз стал победителем голосования болельщиков, набрав 64 процента голосов. В борьбе за награду он опередил полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони и вратаря АЕК Янниса Анестиса.

Стоит отметить, что Ньоэре забил два гола в ворота "Хапоэля Беэр-Шевы" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Не пропустите: Опубликована команда недели в Лиге Европы. | http://soccernews.ru