Нойер не поможет "Баварии" в матче с "Хайденхаймом"

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Нойер не поможет "Баварии" в матче с "Хайденхаймом"

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер из-за травмы не сможет помочь своей команде в матче 1/4 финала Кубка Германии с "Хайденхаймом". Об этом сообщил главный тренер Нико Ковач.

Ранее сообщалось, что футболист полностью восстановился после травмы, однако пока не готов выйти на поле.

"Мы очень ждем этой недели. Мы очень огорчены результатами, которые были перед выходными. У Нойера и Альбы мышечные проблемы, их участие под вопросом. Оба уже тренируются", - сказал Ковач. 

Ковача на воротах заменит Свен Ульрайх.

Матч "Бавария" - "Хайденхайм" пройдет 3 апреля. Начало - в 19:30 мск.

Не пропустите: "Бавария" определилась с заменой для Нойера| http://soccernews.ru

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