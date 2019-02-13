Ноейр вернулся к полноценным тренровкам
Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер приступил к полноценным тренировкам. Об этом сообщает главный тренер мюнхенцев Нико Ковач.
"Нойер себя хорошо чувствует. Есть возможность, что игрок сможет участвовать в матче в пятницу", - заявил тренер.
Напомним, голкипер был травмирован 1 февраля и пропустил 3 последних матча чемпионата Германии.
Голкипер участвовал в 19 матчах, 6 из который провел на ноль.
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|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|21
|50
|2
|Бавария Мюнхен
|21
|45
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|21
|42
|4
|РБ Лейпциг
|21
|38
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|21
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|Байер Леверкузен
|21
|33
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|Вольфсбург
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|Герта
|21
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|Хоффенхайм
|21
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|10
|Вердер Бремен
|21
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|Майнц 05
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|27
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|21
|25
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|Фрайбург
|21
|23
|14
|Шальке
|21
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|Аугсбург
|21
|18
|16
|Штутгарт
|21
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|17
|Ганновер 96
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