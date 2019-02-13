Ноейр вернулся к полноценным тренровкам

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Ноейр вернулся к полноценным тренровкам

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер приступил к полноценным тренировкам. Об этом сообщает главный тренер мюнхенцев Нико Ковач.

"Нойер себя хорошо чувствует. Есть возможность, что игрок сможет участвовать в матче в пятницу", - заявил тренер. 

Напомним, голкипер был травмирован 1 февраля и пропустил 3 последних матча чемпионата Германии.

Голкипер участвовал в 19 матчах, 6 из который провел на ноль. 

Не пропустите: Стало известно, сыграет ли Нойер с "Ливерпулем"| http://soccernews.ru

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