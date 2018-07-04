"Нога бога" снова в действии

Теги россияигорь акинфеев

"Нога бога" снова в действииГолкипер сборной России Игорь Акинфеев использует "ногу бога" и во время тренировок своей команды.

Напомним, Акинфеев прокомментировал свой исторический сэйв ногой. | soccernews.ru

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