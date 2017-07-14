Нолито близок к переходу в "Севилью"

Вингер "Манчестер Сити" Нолито в ближайшее время станет игроком "Севильи", сообщает Marca.

По сведениям издания, клубы уже договорились о трансфере 30-летнего футболиста. Сумма сделки составит 9 миллионов евро.

Стоит отметить, что прошлым летом "Манчестер Сити" купил Нолито за 18 миллионов евро. В минувшем сезоне испанец сыграл за "горожан" 30 матчей, забил 6 голов и сделал 5 ассистов.

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