Нолито: "Гвардиола подрезал мне крылья"

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Нолито: "Гвардиола подрезал мне крылья"

Вингер "Севильи" Нолито рассказал о своём отрезке карьеры в "Манчестер Сити".

"О моих проблемах в "Манчестер Сити" на самом деле нужно задать вопрос Гвардиоле. Я перешёл туда полным надежд преуспеть. В лучшее место для игры в футбол. Гвардиола сам позвал меня, убедив перейти в "Манчестер Сити". И сначала дела складывались удачно. Конечно, это очень сильная команда с отличными игроками. И неожиданно Гвардиола подрезал мне крылья. Я заслуживал играть больше. Это моё мнение, но такое в футболе случается" - цитирует 31-летнего испанца The Guardian.

Напомним, что Нолито провёл в "Манчестер Сити" всего один сезон, в его активе 30 матчей, 6 голов и 5 ассистов.

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