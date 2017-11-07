Нолито: "Лангле способен заиграть в "Барселоне"

Вингер "Севильи" Нолито высказался о шансах своего одноклубника Клемана Ленгле заиграть в каталонской "Барселоне".

"Лангле - отличный игрок, и я хочу, чтобы он оставался в моей команде. Я думаю, что у него есть необходимые качества, чтобы играть за "Барсу". У него нет причин пасовать перед защитниками, которые есть в их составе. Он учится, и он будет одним из лучших центральных защитников в Европе, если он продолжит прогрессировать", - цитирует 31-летнего футболиста sport.es.

Напомним, "Барселона" нацелилась на Лангле. | soccernews.ru