Нолито: "Лангле способен заиграть в "Барселоне"

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Нолито: "Лангле способен заиграть в "Барселоне"Вингер "Севильи" Нолито высказался о шансах своего одноклубника Клемана Ленгле заиграть в каталонской "Барселоне".

"Лангле - отличный игрок, и я хочу, чтобы он оставался в моей команде. Я думаю, что у него есть необходимые качества, чтобы играть за "Барсу". У него нет причин пасовать перед защитниками, которые есть в их составе. Он учится, и он будет одним из лучших центральных защитников в Европе, если он продолжит прогрессировать", - цитирует 31-летнего футболиста sport.es.

Напомним, "Барселона" нацелилась на Лангле. | soccernews.ru

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