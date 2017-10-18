Нолито: "Мы проиграли, но при этом команда провела не такой уж и плохой матч"

Полузащитник "Севильи" Нолито считает, что его команда неплохо выглядела в матче со "Спартаком" (1:5) на групповом этапе Лиги чемпионов.

"Да, вечер получился непростым. Мы проиграли, но при этом команда провела не такой уж и плохой матч. Но мы не использовали свои моменты. А во втором тайме "Спартак" забил вновь.

Ладно, надо продолжать двигаться вперед, поддержать друг друга. В футболе такое происходит, нужно подняться с колен, сезон тяжелый и длинный, а это – Лига чемпионов, просто в ней не бывает. Нужно поверить в себя, у нас отличная команда", – заявил Нолито. | http://soccernews.ru