Нолито назвал игроков, у которых больше всех шансов попасть в сборную Испании

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Нолито назвал игроков, у которых больше всех шансов попасть в сборную Испании

Форвард "Севильи" Нолито сомневается, что его вызовут в сборную Испании.

"Я не знаю, как все сложится в будущем. Но реальность такова, что больше всех шансов попасть в сборную имеют футболисты "Реала" и "Барселоны" - приводит слова Нолито Tuttomercatoweb.

В текущем сезоне Нолито провел 32 матча и отметился 4 голами.

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