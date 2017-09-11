Нолито не поможет "Севилье" в матче с "Ливерпулем"

Нападающий "Севильи" Нолито выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностировано повреждение подколенного сухожилия. Эту травму он получил в матче 3-го тура чемпионата Испании против "Эйбара" (3:0).

Сроки восстановления игрока не разглашаются, но он точно пропустит матч 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ливерпуля", который состоится 13 сентября.

В этом сезоне 30-летний Нолито провел за "Севилью" 3 матча и забил 1 мяч.

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