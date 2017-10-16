Нолито: "Радует, что в таком красивом городе, как Москва, пройдет ЧМ-2018"

Форвард "Севильи" Нолито поделился мнением о Москве и предстоящем матче против "Спартака" в Лиге Чемпионов.

"Честно говоря, вся команда приятно удивлена красотой Красной площади. Мы прогулялись перед матчем против "Спартака", чтобы снять напряжение. Радует, что в таком красивом городе, как Москва, пройдет ЧМ-2018. Единственный минус - было прохладно.

Ожидаю сложную игру, однако доверяю своим партнерам по команде. Уверен, что сможем выиграть и заработать три важных очка. Также хотелось бы забить гол в матче, чтобы наставник сборной Испании обратил на меня внимание" - приводят слова Нолито российские СМИ.

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