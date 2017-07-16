Нолито стал игроком "Севильи"

"Севилья" на своём официальном сайте объявила о переходе атакующего полузащитника "Манчестер Сити" Нолито.

Сумма трансфера составила девять миллионов евро. 30-летний футболист заключил с испанским клубом контракт до лета 2020 года.

Нолито выступал за "Манчестер Сити" с 2016 года, сыграл 30 матчей, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

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