Нолито вернется в "Сельту"



Нападающий "Севильи" Нолито близок к переходу в "Сельту", сообщает Marca.

По сведениям издания, клубы практически договорились по трансферу игрока. "Сельта" заплатит за форварда 2,5 миллиона евро. Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшее время.

Стоит отметить, что Нолито ранее уже играл за "Сельту" с 2013 по 2016 годы.

32-летний Нолито выступает за "Севилью" с 2017 года, провел за клуб 59 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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