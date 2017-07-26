Нолито: "Знаю, что от меня многого ждут в "Севилье"

Новичок "Севильи" полузащитник Нолито заявил, что он рад перейти в новый клуб.

"Знаю, что от меня многого ждут в "Севилье". Мне нравится то, как складываются мои отношения с людьми, которые окружают меня. Гвардиола помог мне покинуть "Манчестер Сити" и я благодарен ему. Он предоставил мне возможность играть в элитной команде", - цитирует Нолито официальный сайт "Севильи".

Напомним, что 30-летний Нолито перешел в "Севилью" из "Манчестер Сити" за 9 миллионов евро.

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