Норман перешел из "Ростова" в клуб АПЛ

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Норман перешел из "Ростова" в клуб АПЛ

Фото: сайт "Норвича"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Норвича" на официальном сайте объявила о переходе норвежского полузащитника "Ростова" Матиаса Норманна.

Английский клуб арендовал футболиста на год за 1,7 миллиона евро. Следующим летом "Норвич" может выкупить трансфер хавбека за 16 миллионов евро.

25-летний Норманн выступал за "Ростов" с 2019 года, провел за клуб 56 матчей, забил два гола и отдал восемь результативных передач. Ранее играл за "Луфутен", "Буде-Глимт", "Альту", "Брайтон" и "Мольде". За сборную Норвегии сыграл 7 матчей и забил 1 гол. 

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