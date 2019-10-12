Норманн: "Карпин - авторитарный тренер"
Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн поделился мнением о тренерском стиле наставника своей команды Валерия Карпина.
"Это фантастический клуб, здесь хорошие игроки и, что немаловажно, хороший тренер. Я не шучу. Здесь всё в порядке. Я набрался опыта, стал лучше понимать игру, заботиться о своём теле, и, конечно, тренер многое мне дал. С первой минуты Карпин объяснил, чего он от меня ждёт, в чём я хорош, а в каких моментах должен прибавить.
Он заставил меня работать, он мотивирует меня. Он авторитарный тренер: когда Карпин говорит, все слушают. В том, что он говорит, есть смысл. Я просто слушаю, что он говорит, закрываю рот и усердно работаю. И всё идёт так, как идёт сейчас. Может быть, я напоминаю ему самого себя. Если он видит, что мне непросто, то он подойдёт и расскажет мне, как решить проблему. Он много значит для меня", - сказал Норманн.
В текущем сезоне норвежец сыграл за "Ростов" 12 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
В последнее время СМИ сватали хавбека в "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Севилью".
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