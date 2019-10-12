Норманн не заинтересован в уходе из "Ростова", несмотря на интерес "Манчестер Юнайтед"

Хавбек "Ростова" Матиас Норманн высказался о своем будущем.

"Я всем доволен в "Ростове". Если команда будет играть в том же духе, то мы можем попасть в еврокубки на следующий сезон. Если это произойдет, то мне нет смысла покидать клуб", - заявил Норманн.

"Ростов" приобрел Норманна зимой 2018 года за 1,7 миллиона евро. За это время он провел 23 матча, забил один гол и отдал 6 ассистов.

Ранее появилась информация, что в услугах игрока заинтересован "Манчестер Юнайтед".

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