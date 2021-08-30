Норманн прокомментировал свой переход из "Ростова" в "Норвич"

Фото сайт "Норвича"

Полузащитник Матиас Норманн поделился впечатлениями в связи с переходом из "Ростова" в "Норвич".

Английский клуб взял игрока в аренду до июня 2022 года с правом последующего выкупа.

"Я уже выступал в Англии, играя за вторую команду "Брайтона", поэтому я знаком со страной. Думаю, теперь я готов к АПЛ. В России я добился прогресса и нашёл себя", - приводит слова норвежца официальный сайт "канареек".

Норманн выступал за "Ростов" с 2019 года, сыграл 56 матчей, забил 2 гола и сделал 8 ассистов.

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