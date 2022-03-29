Норманн высказался о возможном возвращении в Россию

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Норманн высказался о возможном возвращении в Россию

Фото: твиттер Норманна\Автор неизвестен

Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн, выступающий на правах аренды в английском "Норвиче", высказался о возможном возвращении в Россию.

"Без понятия, что происходит. Конечно, я не хочу возвращаться в Россию. До лета я могу лишь делать то, что должен, а потом посмотрим. Возможно, я даже слишком много думаю о том, что случится летом.

Если мы с "Норвичем" сможем изменить ситуацию и остаться в АПЛ, то это стало бы лучшим вариантом. И что будет с моим контрактом в России, если "Норвич" вылетит?", - сказал хавбек.

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