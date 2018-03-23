Норвегия - Австралия - 4:1, Греция – Швейцария - 0:1, Тунис - Иран - 1:0 (обзоры)

Теги норвегияавстралиягрецияшвейцариятунисиран

Норвегия - Австралия - 4:1, Греция – Швейцария - 0:1, Тунис - Иран - 1:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры трёх товарищеских матчей.

Норвегия - Австралия - 4:1 

Греция – Швейцария - 0:1 

Тунис - Иран - 1:0

Не пропустите: Сборные Беларуси, Казахстана, Турции и Швейцарии побеждают в товарищеских матчах. | http://soccernews.ru

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