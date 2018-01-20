Норвегия может потребовать отстранения сборной России от соревнований

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Норвегия может потребовать отстранения сборной России от соревнований

Президент Федерации футбола Норвегии Терье Свендсен заявил, что нужно будет отстранить сборную России от соревнований, если будет доказано использование допинга российскими игроками.

"Если футбол в России является частью контролируемой правительством допинговой системы, тогда стоит рассмотреть отстранение сборной России от соревнований, как это происходит и в других видах спорта. Однако футбол - это командная игра, поэтому крайне важно понять степень вовлеченности футболистов сборной России в этот процесс. В данном вопросе другие страны Северной Европы с нами солидарны. Мы поднимем этот вопрос на заседании ФИФА" - приводит слова Свендсена KeirRadnedgе.

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