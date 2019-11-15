Норвегия разгромила Фарерские острова, сохранив шансы выйти на Евро-2020
В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Норвегии разгромила Фарерские острова со счетом 4:0. Победу норвежцам принесли дубль Серлота, а также голы Региниуссена и Фоссума.
Норвегия осталась на четвертом месте в турнирной таблице группы F, но сохранила шансы выйти на Евро-2020. Фарерские острова остались на пятой позиции.
Норвегия – Фарерские острова - 4:0 (2:0)
Голы: Региниуссен, 4 - 1:0, Фоссум, 8 - 2:0, Серлот, 62 - 3:0, Серлот, 65 - 4:0
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Турнирные таблицы
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|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3