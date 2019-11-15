Норвегия разгромила Фарерские острова, сохранив шансы выйти на Евро-2020

В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Норвегии разгромила Фарерские острова со счетом 4:0. Победу норвежцам принесли дубль Серлота, а также голы Региниуссена и Фоссума.

Норвегия осталась на четвертом месте в турнирной таблице группы F, но сохранила шансы выйти на Евро-2020. Фарерские острова остались на пятой позиции.

Норвегия – Фарерские острова - 4:0 (2:0)

Голы: Региниуссен, 4 - 1:0, Фоссум, 8 - 2:0, Серлот, 62 - 3:0, Серлот, 65 - 4:0

Не пропустите: Финляндия разгромила Лихтенштейн и вышла на Евро-2020. | http://soccernews.ru