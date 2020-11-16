Норвегия сыграет молодежным составом с Австрией в Лиге наций

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Норвегия сыграет молодежным составом с Австрией в Лиге наций

Сборная Норвегии будет вынуждена выставить молодежный состав на матч 6-го тура группового этапа Лиги наций с командой Австрией.

Основному составу сборной запретили покидать Норвегию из-за заражения коронавирусом защитника Омара Эльабделлауи. В связи с этим норвежская ассоциация футбола приняла решение отправить на матч молодежный состав с его тренером Лейфом Гуннаром Смерудом.

Ранее из-за коронавируса был отменен матч 5-го тура Лиги наций Румыния - Норвегия.

Матч Австрия - Норвегия состоится 18 ноября.

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