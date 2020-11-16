Норвегия сыграет молодежным составом с Австрией в Лиге наций
Сборная Норвегии будет вынуждена выставить молодежный состав на матч 6-го тура группового этапа Лиги наций с командой Австрией.
Основному составу сборной запретили покидать Норвегию из-за заражения коронавирусом защитника Омара Эльабделлауи. В связи с этим норвежская ассоциация футбола приняла решение отправить на матч молодежный состав с его тренером Лейфом Гуннаром Смерудом.
Ранее из-за коронавируса был отменен матч 5-го тура Лиги наций Румыния - Норвегия.
Матч Австрия - Норвегия состоится 18 ноября.
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|Группа 1
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|6
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|2
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|6
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|6
|4
|4
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|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
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|3
|Молдова
|6
|9
|4
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|6
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|Группа 3
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|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
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|Группа 4
|М
|О
|1
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|6
|15
|2
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|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
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|4
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|4