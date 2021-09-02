Норвегия сыграла вничью с Нидерландами, Турция упустила победу над Черногорией
Фото: твиттер УЕФА
Представляем результаты матчей 4-го тура квалификации ЧМ-2022.
Норвегия - Нидерланды 1:1
Голы: Холанд, 20 - 1:0, Классен, 36 - 1:1
Норвегия: Хансен, Ханче-Ольсен, Страннберг, Педерсен (Рюэрсон, 60), Мелинг, Эдегор, Хеуге (Дэли, 59), Торсбю, Эльюнусси, Норманн (Берг, 68), Холанд.
Нидерланды: Бейло, де Врей, Блинд, Тимбер (Думфрис, 90), ван Дейк, Вейналдум, Классен, Гакпо, де Йонг, Бергейс (Мален, 46), Депай.
Турция - Черногория 2:2
Голы: Ундер, 9 - 1:0, Языджи, 30 - 2:0, Марушич, 40 - 2:1, Радунович, 90 - 2:2
Турция: Байындыр, Айхан, Демирал, Челик, Мюльдюр, Чалханоглу, Языджи (Кекчю, 66), Ундер (Унал, 82), Йокушлу (Озтюрк, 82), Йылмаз, Караман (Актюркоглу, 75).
Черногория: Миятович, Томашевич (Радунович, 66), Вешович, Вуячич, Марушич, Косович (Раичкович, 57), Хакшабанович (Осмайич, 78), Божович (Иванович, 66), Шчекич, Савич, Джурджевич.
Латвия - Гибралтар 3:1
Голы: Гутковский (пен), 50 - 1:0, Де Барр (пен), 71 - 1:1, Гутковский, 85 - 2:1, Цыганик, 89 - 3:1
Латвия: Штейнбор, Черномордый, Дубра, Юрковскис, Зюзин (Карклиньш, 90), Икауниекс (Яунземс, 90), Эмсис, Цыганик, Улдрикис (Кроллис, 78), Гутковский, Савальниекс.
Гибралтар: Кулинг, Эннесли (Эрнандес, 64), Уайзмэн, Валарино (Понс, 64), Бритто, Де Барр, Торилла (Стайч, 89), Босио (Муэли, 64), Ронан (Чиполина, 89), Чиполина, Сарджент.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|9
|20
|2
|Швеция
|9
|19
|3
|Нидерланды
|9
|16
|4
|Болгария
|9
|12
|5
|Беларусь
|9
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|10
|27
|2
|Швейцария
|10
|27
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
|6
|Андорра
|9
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|10
|30
|2
|Северная Ирландия
|10
|19
|3
|Чехия
|10
|15
|4
|Норвегия
|10
|13
|5
|Азербайджан
|10
|10
|6
|Сан-Марино
|10
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|10
|21
|2
|Ирландия
|10
|19
|3
|Уэльс
|10
|17
|4
|Австрия
|10
|15
|5
|Грузия
|10
|5
|6
|Молдова
|10
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|10
|25
|2
|Дания
|10
|20
|3
|Черногория
|10
|16
|4
|Румыния
|10
|13
|5
|Армения
|10
|7
|6
|Казахстан
|10
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|10
|26
|2
|Словакия
|10
|18
|3
|Шотландия
|10
|18
|4
|Словения
|10
|15
|5
|Литва
|10
|6
|6
|Мальта
|10
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|10
|28
|2
|Италия
|10
|23
|3
|Албания
|10
|13
|4
|Израиль
|10
|12
|5
|Македония
|10
|11
|6
|Лихтенштейн
|10
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|9
|25
|2
|Греция
|10
|19
|3
|Босния и Герцеговина
|9
|14
|4
|Эстония
|9
|11
|5
|Кипр
|9
|10
|6
|Гибралтар
|10
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Исландия
|10
|22
|2
|Хорватия
|10
|20
|3
|Украина
|10
|17
|4
|Турция
|10
|15
|5
|Финляндия
|10
|9
|6
|Косово
|10
|1