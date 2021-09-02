Норвегия сыграла вничью с Нидерландами, Турция упустила победу над Черногорией

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Норвегия сыграла вничью с Нидерландами, Турция упустила победу над ЧерногориейФото: твиттер УЕФА

Представляем результаты матчей 4-го тура квалификации ЧМ-2022.

Норвегия - Нидерланды 1:1

Голы: Холанд, 20 - 1:0, Классен, 36 - 1:1

Норвегия: Хансен, Ханче-Ольсен, Страннберг, Педерсен (Рюэрсон, 60), Мелинг, Эдегор, Хеуге (Дэли, 59), Торсбю, Эльюнусси, Норманн (Берг, 68), Холанд.

Нидерланды: Бейло, де Врей, Блинд, Тимбер (Думфрис, 90), ван Дейк, Вейналдум, Классен, Гакпо, де Йонг, Бергейс (Мален, 46), Депай.


Турция - Черногория 2:2

Голы: Ундер, 9 - 1:0, Языджи, 30 - 2:0, Марушич, 40 - 2:1, Радунович, 90 - 2:2

Турция: Байындыр, Айхан, Демирал, Челик, Мюльдюр, Чалханоглу, Языджи (Кекчю, 66), Ундер (Унал, 82), Йокушлу (Озтюрк, 82), Йылмаз, Караман (Актюркоглу, 75).

Черногория: Миятович, Томашевич (Радунович, 66), Вешович, Вуячич, Марушич, Косович (Раичкович, 57), Хакшабанович (Осмайич, 78), Божович (Иванович, 66), Шчекич, Савич, Джурджевич.


Латвия - Гибралтар 3:1

Голы: Гутковский (пен), 50 - 1:0, Де Барр (пен), 71 - 1:1, Гутковский, 85 - 2:1, Цыганик, 89 - 3:1

Латвия: Штейнбор, Черномордый, Дубра, Юрковскис, Зюзин (Карклиньш, 90), Икауниекс (Яунземс, 90), Эмсис, Цыганик, Улдрикис (Кроллис, 78), Гутковский, Савальниекс.

Гибралтар: Кулинг, Эннесли (Эрнандес, 64), Уайзмэн, Валарино (Понс, 64), Бритто, Де Барр, Торилла (Стайч, 89), Босио (Муэли, 64), Ронан (Чиполина, 89), Чиполина, Сарджент.

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5 Беларусь Беларусь 9 5
6 Люксембург Люксембург 9 5
Группа B М О
1 Португалия Португалия 10 27
2 Швейцария Швейцария 10 27
3 Венгрия Венгрия 9 10
4 Фарерские острова Фарерские острова 9 9
5 Латвия Латвия 9 4
6 Андорра Андорра 9 4
Группа C М О
1 Германия Германия 10 30
2 Северная Ирландия Северная Ирландия 10 19
3 Чехия Чехия 10 15
4 Норвегия Норвегия 10 13
5 Азербайджан Азербайджан 10 10
6 Сан-Марино Сан-Марино 10 0
Группа D М О
1 Сербия Сербия 10 21
2 Ирландия Ирландия 10 19
3 Уэльс Уэльс 10 17
4 Австрия Австрия 10 15
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