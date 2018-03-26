Норвегия в товарищеском матче одолела Албанию

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Норвегия в товарищеском матче одолела Албанию

В товарищеском матче сборная Норвегии одержала минимальную победу над национальной командой Албании.

Албания – Норвегия - 0:1

Гол: Рустед, 70 - 0:1.

Албания: Стракоша, Маврай, Алийи, Хюсай (Лика, 65), Айети, Грезда, Роши (Балай, 46), Рамадани, Джака, Квака (Баре, 45), Садику (Лиля, 65).

Норвегия: Нюланд, Нордтвейт (Рустед, 63), Мелинг, Свенссон (Эльабделлауи, 46), Юхансен (Сельнэс, 78), Хенриксен, Эльюнусси, Эльюнусси (Дэли, 90), Эдегор (Фоссум, 74), Айер, Йонсен.

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