Норвегия взяла верх над Болгарией, Словения и Кипр в ожесточенном матче победителя не определили

В рамках дивизиона C Лиги Наций сборные Словении и Кипра разошлись миром, а команда Норвегии минимально обыграла Болгарию.

Словения - Кипр - 1:1

Голы: Папулис, 37 - 0:1, Скубиц, 83 - 1:1.

Словения: Белец, Скубиц, Митрович, Мевля, Йокич (Балковец, 58), Цмигой, Крхин (Захович, 75), Иличич, Зайц, Безяк (Дервишевич, 46), Берич.

Кипр: Панайи, Деметриу, Меркис, Сиелис, Василиу (Иоанну, 90+5), Артиматас, Кастанос, Кусулос, Папулис (Авраам, 73), Сотириу, Маргаца (Кристофи, 87).

Удаления: Кастанос, 66; Иличич, 90; Деметриу, 90+6.

Норвегия - Болгария - 1:0

Гол: М. Эльюнусси, 31 - 1:0.

Норвегия: Ярштайн, Элабделлауи, Нордтвейт, Ростед, Алеесами, Йохансен (Фоссум, 78), Сельнэс, Хенриксен, М. Эльюнусси, Кинг, Т. Эльюнусси.

Болгария: И. Иванов, Божиков, Бодуров, Чорбаджийски (Василев, 49), Занев, Бандаловски, Костадинов (Краев, 78), Славчев (Малинов, 59), Неделев, Десподов, Попов.

Напомним, в параллельном матче Франция обыграла Германию. | soccernews.ru