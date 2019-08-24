Норвежский клуб, подписавший Месси, нацелился на Роналду

Клуб третьего норвежского дивизиона "Юнкерен" решил "хайпануть" на именах двух лучших футболистов современности - Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Накануне стало известно о переходе в "Юнкерен" 16-летнего Месси, который ранее носил имя Даниэль Аре Кнутсен. Теперь же клуб задумался о подписании некоего Роналду.

"Мы знаем, что на трансферном рынке есть Роналду, который ранее играл в клубе "Фауске". Посмотрим, что произойдет в дальнейшем", - сказал генеральный директор клуба Рунар Бо Эриксен.

Не пропустите: Роналду, Месси и Икарди чаще всего ищут на популярном сайте для взрослых. | http://soccernews.ru