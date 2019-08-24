Норвежский клуб, подписавший Месси, нацелился на Роналду
Клуб третьего норвежского дивизиона "Юнкерен" решил "хайпануть" на именах двух лучших футболистов современности - Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
Накануне стало известно о переходе в "Юнкерен" 16-летнего Месси, который ранее носил имя Даниэль Аре Кнутсен. Теперь же клуб задумался о подписании некоего Роналду.
"Мы знаем, что на трансферном рынке есть Роналду, который ранее играл в клубе "Фауске". Посмотрим, что произойдет в дальнейшем", - сказал генеральный директор клуба Рунар Бо Эриксен.
Не пропустите: Роналду, Месси и Икарди чаще всего ищут на популярном сайте для взрослых. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
СМИ: Неймар пошёл на примирение с ПСЖ
-
"Динамо" предприняло попытку купить Симеоне
-
СМИ: "Ливерпуль" удвоит зарплату ван Дейка
-
Милан - самый перспективные проект Серии "А". Команда отказалась от еврокубков, изменила подход к трансферам и поставила тактического гения на пост тренера
-
"Тоттенхэм" снизил цену на Эриксена
Лента новостей
-
Рейна согласился перейти в "Реал"
-
"Верона" освободила место в заявке для игрока "Спартака"
-
СМИ узнали, кто предложил "Фиорентине" подписать Рибери
-
"Реал" огласил заявку на матч с "Вальядолидом"
-
Бускетс близок к переходу в голландский клуб
-
Клопп назвал единственный недостаток Обамеянга
-
СМИ: Неймар пошёл на примирение с ПСЖ
-
"Динамо" предприняло попытку купить Симеоне
-
Норвежский клуб, подписавший Месси, нацелился на Роналду
-
1
"Севилья" опубликовала заявление о состоянии здоровья Регилона, получившего травму головы
-
СМИ: "Ливерпуль" удвоит зарплату ван Дейка
-
Милан - самый перспективные проект Серии "А". Команда отказалась от еврокубков, изменила подход к трансферам и поставила тактического гения на пост тренера
-
"Тоттенхэм" снизил цену на Эриксена
-
Сын Зидана забил красивый гол в матче чемпионата Португалии
-
1
Арбитр Лаос: "Это неправда, что судьи благосклонны к "Реалу" и "Барселоне"
-
Игрок "Барселоны" близок к переходу в "Фенербахче"
-
Грилиш прервал свою антирекордную серию в АПЛ
-
Калиниченко: "Сочи" сейчас фактически фарм-клуб "Зенита"
-
"Рома" интересуется воспитанником "Динамо"
-
1
Быстров рассказал, почему снизилась результативность Смолова
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|2
|6
|2
|Арсенал Лондон
|2
|6
|3
|Манчестер Сити
|2
|4
|4
|Манчестер Юнайтед
|2
|4
|5
|Брайтон & Хоув Альбион
|2
|4
|6
|Тоттенхэм
|2
|4
|7
|Борнмут
|2
|4
|8
|Шеффилд Юнайтед
|2
|4
|9
|Эвертон
|3
|4
|10
|Бернли
|2
|3
|11
|Астон Вилла
|3
|3
|12
|Норвич Сити
|2
|3
|13
|Лестер Сити
|2
|2
|14
|Вулверхэмптон
|2
|2
|15
|Кристал Пэлас
|2
|1
|16
|Челси
|2
|1
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|1
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|19
|Саутгемптон
|2
|0
|20
|Уотфорд
|2
|0