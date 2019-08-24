Норвежский клуб, подписавший Месси, нацелился на Роналду

Теги лионель мессикриштиану роналду

Норвежский клуб, подписавший Месси, нацелился на Роналду

Клуб третьего норвежского дивизиона "Юнкерен" решил "хайпануть" на именах двух лучших футболистов современности - Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Накануне стало известно о переходе в "Юнкерен" 16-летнего Месси, который ранее носил имя Даниэль Аре Кнутсен. Теперь же клуб задумался о подписании некоего Роналду.

"Мы знаем, что на трансферном рынке есть Роналду, который ранее играл в клубе "Фауске". Посмотрим, что произойдет в дальнейшем", - сказал генеральный директор клуба Рунар Бо Эриксен.

Не пропустите: Роналду, Месси и Икарди чаще всего ищут на популярном сайте для взрослых. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Верона" освободила место в заявке для игрока "Спартака"

"Верона" освободила место в заявке для игрока "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 2 6
2 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 2 6
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2 4
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 4
5 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 2 4
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 2 4
7 Борнмут Борнмут 2 4
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2 4
9 Эвертон Эвертон 3 4
10 Бернли Бернли 2 3
11 Астон Вилла Астон Вилла 3 3
12 Норвич Сити Норвич Сити 2 3
13 Лестер Сити Лестер Сити 2 2
14 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2 2
15 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2 1
16 Челси Челси 2 1
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 2 1
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 2 0
19 Саутгемптон Саутгемптон 2 0
20 Уотфорд Уотфорд 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов