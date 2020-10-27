Норвежский судья Хаген сделал каминг-аут
Футбольный арбитр Том Хаген признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
42-летний норвежский рефери продолжает работать в чемпионате своей страны, до сезона 2015/16 он обслуживал матчи еврокубков.
В 2013 году Хаген судил матч квалификации ЧМ-2014 между сборными России и Северной Ирландии, а также игру "Зенита" и "Порту" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.
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|Лестер Сити
|27
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|Челси
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|5
|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
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|Эвертон
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|Уотфорд
|27
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|Норвич Сити
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