Норвежский судья Хаген сделал каминг-аут

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Норвежский судья Хаген сделал каминг-аут

Футбольный арбитр Том Хаген признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

42-летний норвежский рефери продолжает работать в чемпионате своей страны, до сезона 2015/16 он обслуживал матчи еврокубков.

В 2013 году Хаген судил матч квалификации ЧМ-2014 между сборными России и Северной Ирландии, а также игру "Зенита" и "Порту" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.

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