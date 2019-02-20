Норвежский защитник выбирает между "Краснодаром" и "Локомотивом"

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Норвежский защитник выбирает между "Краснодаром" и "Локомотивом"

Защитник "Стремсгодсета" Якоб Глеснес в ближайшее время должен стать игроком одного из российских клубов, сообщает Sportshjornet.

По информации ресурса, из борьбы за 24-летнего норвежца выбыл ЦСКА, поэтому сейчас футболист выбирает между "Краснодаром" и "Локомотивом".

И "быки", и "железнодорожники" договорились о трансфере с "Стремсгодсетом" и теперь ведут переговоры с самим центрбеком.

Стоит отметить, что стоимость Глеснеса оценивается в 700 тысяч евро.

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