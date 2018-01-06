"Норвич" – "Челси" - 0:0 (обзор)

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"Норвич" – "Челси" - 0:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 1/32 финала Кубка Англии между "Норвичем" и "Челси".

Не пропустите: Осечка "аристократов" в Кубке Англии: "Челси" не смог обыграть "Норвич". | http://soccernews.ru

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