"Норвич" досрочно вылетел в Чемпионшип

"Норвич" стал первой командой, вылетевшей из АПЛ по итогам нынешнего сезона.

После сегодняшнего поражения от "Вест Хэма" (0:4) "канарейки" потеряли даже теоретические шансы сохранить прописку в элитном дивизионе.

Стоит отметить, что "Норвич" покинул Премьер-лигу в пятый раз в истории. Это новый антирекорд турнира.

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