"Норвич" – "Халл" - 1:1 (обзор)

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"Норвич" – "Халл" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 12-го тура Чемпионшипа между "Норвичем" и "Халлом".

Не пропустите: "Халл" упустил победу над "Норвичем". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Вулверхэмптон 12 26
2 Кардифф Сити 12 24
3 Шеффилд Юнайтед 12 24
4 Бристол Сити 12 21
5 Престон Норт Энд 12 21
6 Лидс Юнайтед 12 20
7 Астон Вилла 12 19
8 Норвич Сити 12 19
9 Фулхэм 12 18
10 Ипсвич Таун 11 18
11 Мидлсбро 12 17
12 Шеффилд Уэнсдэй 12 16
13 Ноттингем Форест 11 15
14 Куинз Парк Рейнджерс 12 14
15 Халл Сити 12 13
16 Миллуол 12 13
17 Дерби Каунти 10 13
18 Брентфорд 12 12
19 Барнсли 11 12
20 Рединг 11 12
21 Бирмингем Сити 12 11
22 Бертон Альбион 12 10
23 Сандерленд 12 8
24 Болтон Уондерерс 12 5
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