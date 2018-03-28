"Норвич" назвал "Челси" стоимость своего хавбека

Хавбек "Норвича" Джеймс Мэддисон попал в сферу интересов "Челси".

Как сообщает Daily Mail, "аристократы" сделали запрос о сумме трансфера игрока. Отмечается, что "канарейки" готовы расстаться с 21-летним футболистом за 25 миллионов евро.

В этом сезоне Мэддисон провел 41 матч, забил 14 голов и отдал 10 ассистов.

Читайте также: "Челси" готовит 150 миллионов на игрока "Реала". | http://soccernews.ru