"Норвич" назвал "Челси" стоимость своего хавбека

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"Норвич" назвал "Челси" стоимость своего хавбека

Хавбек "Норвича" Джеймс Мэддисон попал в сферу интересов "Челси".

Как сообщает Daily Mail, "аристократы" сделали запрос о сумме трансфера игрока. Отмечается, что "канарейки" готовы расстаться с 21-летним футболистом за 25 миллионов евро.

В этом сезоне Мэддисон провел 41 матч, забил 14 голов и отдал 10 ассистов.

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