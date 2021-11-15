"Норвич" назвал имя нового главного тренера

Фото твиттер "Норвича"

"Норвич" на своём официальном сайте объявил о назначении Дина Смита на пост главного тренера.

50-летний специалист сменил у руля команды уволенного 6 ноября Даниэля Фарке. Контракт нового наставника "канареек" действует до 2024 года.

"Норвич" набрал 5 очков в 11 турах АПЛ и занимает последнее место в таблице лиги.

Смита недавно отправила в отставку "Астон Вилла", однако без работы тренер оставался чуть более недели.

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