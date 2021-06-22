"Норвич" подписал одного из лидеров "Вердера"

Фото: инстаграм "Норвича"/Автор неизвестен

Форвард сборной Косово и "Вердера" Милот Рашица продолжит карьеру в "Норвиче", сообщает официальный сайт английской команды.

Отмечается, что срок контракта рассчитан на четыре года.

В прошедшем сезоне Рашица сыграл 26 матчей за "Вердер", в которых забил забил три гола и отдал пять голевых передачах.

Напомним, что "Норвич" выиграл чемпионшип и вернулся в АПЛ по итогам прошлого сезона.

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