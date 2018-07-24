"Норвич" подписал вратаря "Ньюкасла", выступавшего за клуб 11 лет

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"Норвич" подписал вратаря "Ньюкасла", выступавшего за клуб 11 лет

Голландский вратарь "Ньюкасла" Тим Крул перешел в "Норвич", выступающий в Чемпионшипе, сообщает официальный сайт клуба.

Голкипер достался "канарейкам" бесплатно и подписал с ними двухлетний контракт.

30-летний Крул выступал за "Ньюкасл" с 2006 года и провел за клуб 186 матчей. Сдавался в аренду "Фалкирку", "Карлислу", "Аяксу", АЗ и "Брайтону". За сборную Голландии сыграл 8 матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.

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Комментарии
Kireman

Удачи!!

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