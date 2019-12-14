"Норвич" прервал победную серию "Лестера"

В 17-м туре АПЛ "Лестер" сыграл вничью с "Норвичем" (1:1).

Таким образом, "Норвич" прервал восьмиматчевую победную серию "Лестера" в чемпионате. До этого "лисы" обыгрывали "Бернли" (2:1), "Саутгемптон" (9:0), "Кристал Пэлас" (2:0), "Арсенал" (2:0), "Брайтон" (2:0), "Эвертон" (2:1), "Уотфорд" (2:0) и "Астон Виллу" (4:1).

Кроме того, нападающий "Лестера" Джейми Варди прервал свою восьмиматчевую голевую серию. Отметим, что Варди с 16 голами занимает первое место в гонке бомбардиров АПЛ, опережая Тэмми Абрахама на 5 голов.

После 17 туров "Лестер" идет в АПЛ на втором месте, отставая от "Ливерпуля" на 10 очков.

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