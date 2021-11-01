"Норвич" установил антирекорд АПЛ

Фото твиттер "Норвича"

В 10 турах английской Премьер-лиги "Норвич" дважды сыграл вничью и потерпел восемь поражений.

2 очка в 10 турах АПЛ - это худший результат в истории турнира, сообщает Goal.

"Норвич" побил антирекорд "Дерби Каунти", установленный в сезоне 2007/08. "Бараны" тогда заработали 6 баллов в 10 стартовых играх чемпионата Англии.

Напомним, что за "канареек" выступает арендованный у "Ростова" полузащитник Матиас Норманн.

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