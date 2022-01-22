"Норвич" уверенно обыграл "Уотфорд" в АПЛ

Фото: инстаграм "Норвича"\Автор неизвестен

"Норвич" уверенно обыграл "Уотфорд" в матче 23-го тура АПЛ.

"Уотфорд" - "Норвич" - 0:3

Голы: Сарджент, 51 - 0:1, Сарджент, 74 - 0:2, Куцка (автогол), 90 - 0:3.

"Уотфорд" - Бахманн, Фемения (Куцка, 89), Кабаселе, Самир, Камара (Сема, 84), Сиссоко, Клеверли (Эрнандес, 59), Кайембе, Кинг, Деннис, Жоао Педро.

"Норвич" - Ганн, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс, Рашица (Плахета, 90), Ле-Мелу, Соренсен (Маклин, 21), Сарджент, Пукки (Байрэм, 87), Ида.

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