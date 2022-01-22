"Норвич" уверенно обыграл "Уотфорд" в АПЛ
Фото: инстаграм "Норвича"\Автор неизвестен
"Норвич" уверенно обыграл "Уотфорд" в матче 23-го тура АПЛ.
"Уотфорд" - "Норвич" - 0:3
Голы: Сарджент, 51 - 0:1, Сарджент, 74 - 0:2, Куцка (автогол), 90 - 0:3.
"Уотфорд" - Бахманн, Фемения (Куцка, 89), Кабаселе, Самир, Камара (Сема, 84), Сиссоко, Клеверли (Эрнандес, 59), Кайембе, Кинг, Деннис, Жоао Педро.
"Норвич" - Ганн, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс, Рашица (Плахета, 90), Ле-Мелу, Соренсен (Маклин, 21), Сарджент, Пукки (Байрэм, 87), Ида.
Также не пропустите: Языджи высказался о переходе в ЦСКА. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Главные новости дня: 21 января
-
Молодежь "Манчестер Юнайтед" недовольна Роналду
-
"Лион" обыграл "Сент-Этьен" в Лиге 1
-
"Норвич" уверенно обыграл "Уотфорд" в АПЛ
-
"Бетис" разгромил "Эспаньол" в матче Ла Лиги
-
"Верона" обыграла "Болонью" в матче Серии А
-
Уверенные победы России и Хорватии: результаты Евро-2022 по футзалу 21 января
-
Языджи высказался о переходе в ЦСКА
-
Конте хочет видеть в "Тоттенхэме" полузащитника "Милана"
-
Бернандески заинтересовал "Интер"
-
Алекс Сандро может перейти в "Барселону"
-
Сборная России ярко начала Евро-2022 по футзалу
-
"Барселона" огласила окончательный диагноз Фати
-
Бордалас поделился ожиданиями от матча против "Атлетико"
-
"Рубин" не хочет платить Деспотовичу за расторжение контракта
-
"Барселона" хочет подписать нападающего после травмы Фати
-
Гайя продлит контракт с "Валенсией". Игрока хочет "Барселона"
-
УЕФА ожидает роста стоимости телевизионных прав Лиги чемпионов с внедрением нового формата
-
"Валенсия" может подписать защитника "Атлетика"
-
"Манчестер Сити" близок к подписанию Хулиана Альвареса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18